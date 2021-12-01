В Тюменской области выявили 289 случаев COVID-19 за сутки

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

289 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Тюменской области. 12 пациентов скончались, выздоровели 875 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 24 тыс. 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 981 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 42 тыс. 107 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 714 человек, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 72, в Московской области - 1 тыс. 431.

В Свердловской области выявлен 571 случай болезни, в Челябинской области - 539, в Ханты-Мансийском автономном округе - 181, в Курганской области - 159, в Ямало-Ненецком автономном округе - 101.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 368 тыс. 299 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 303 тыс. 250 летальных исходов, выздоровели 9 млн 222 тыс. 486 человек.