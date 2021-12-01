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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области от коронавируса вылечились 913 человек

Общество, 13:48 27 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

913 пациентов с COVID-19 выздоровели в Тюменской области за сутки. Зафиксировано 285 новых случаев, скончались 15 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 23 тыс. 210 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 937 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 тыс. 715 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 239 человек, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 834, в Московской области - 1 тыс. 616.

В Свердловской области выявили 554 случая болезни, в Челябинской области - 519, в Ханты-Мансийском автономном округе - 180, в Курганской области - 153, в Ямало-Ненецком автономном округе - 95.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 415 тыс. 230 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 305 тыс. 155 летальных исходов, выздоровели 9 млн 293 тыс. 486 человек.

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# коронавирус

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