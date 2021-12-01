В Тюменской области зафиксирована смерть 13 человек с COVID-19

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Смерть 13 человек с коронавирусом зарегистрировали в Тюменской области за сутки. Выявлен 291 новый случай болезни, выздоровели 854 человека, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявили 24 тыс. 703 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 998 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 41 тыс. 213 человек.

В Москве выявили 2 тыс. 126 заболевших, в Санкт-Петербург - 2 тыс. 117, в Московской области - 1 тыс. 270.

В Свердловской области заболели 576 человек, в Челябинской области - 551, в Ханты-Мансийском автономном округе - 185, в Курганской области - 163, в Ямало-Ненецком автономном округе - 105.

Всего на сегодняшний день в России выявили 10 млн 343 тыс. 353 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 302 тыс. 269 летальных исходов, выздоровели 9 млн 180 тыс. 379 человек.