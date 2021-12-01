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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области свободна каждая пятая койка для пациентов с COVID-19

Общество, 16:14 24 декабря 2021

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

21,6% мест в моноинфекционных госпиталях Тюменской области свободны. Ситуация по госпитализациям стабильная. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Для лечения больных коронавирусной инфекцией развернуто 1 тыс. 945 коек. Неделей ранее, 17 декабря, по данным департамента здравоохранения в Тюменской области, было 2 тыс. 150 коек в 15 моноинфекционных госпиталях.

"Пока все в прежнем режиме - постепенно закрываются те, которые уже были анонсированы ранее. На сегодня развернуто 1 тыс. 945 коек, свободно 21,6%", - уточнили в департаменте.

Ранее стало известно, что лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", начиная с 27 декабря, будут использовать для реабилитации людей, перенесших COVID-19. В качестве моногоспиталя он прекратит работу.

Екатерина Исаева

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# коронавирус , моногоспиталь

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