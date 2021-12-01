Маленьким тюменцам покажут новогодний спектакль в органном зале филармонии

| Фото: группа "Тюменский театр кукол" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский театр кукол" ВКонтакте

Новогодний спектакль "Когда оживают игрушки?" представит Тюменский театр кукол 27, 28, 29 и 30 декабря. Премьера постановки пройдет в органном зале Тюменской филармонии (Республики, 34).

Игрушки оживают, когда в них играют дети, считают авторы спектакля. По сюжету повзрослевшие герои вспоминают те времена, когда они наряжали елку, и в этот день родители разрешали поиграть старыми елочными игрушками. Ребята с радостью это делали, попутно придумывая собственные истории.

Как и в большинстве постановок для самых маленьких, на протяжении всего спектакля артисты взаимодействуют со зрителями. Ребята легко смогут выразить свои эмоции, пообщаться с героями и даже обняться.

Время начала спектаклей с 27 по 30 декабря: 10 часов 30 минут, 12 часов, 14 часов 30 минут, 16 часов. Цена билета — 500 рублей. Возрастное ограничение — 0+.

В Тюменском театре кукол показы спектакля "Когда оживают игрушки?" начнутся со 2 января.