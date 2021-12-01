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Лучших преподавателей наградят в ТюмГУ

Общество, 17:20 26 декабря 2021

группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

Конкурс педагогического мастерства преподавателей высшей школы "Doctrina Magistrorum" завершился в Тюменском государственном университете. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов пройдет на ученом совете ТюмГУ 27 декабря.

На конкурс поступило 65 заявок от преподавателей, работающих в университете не менее года. Конкурс проводился по пяти категориям: "Заведующий кафедрой года / декан", "Профессор", "Доцент", "Старший преподаватель / преподаватель / тренер-преподаватель по спорту", "Ассистент".

Цель конкурса — публичное признание преподавателей, имеющих высокие достижения в профессиональной деятельности, регулярно повышающих уровень своей квалификации и участвующих в передаче передового педагогического опыта.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, с этого года конкурс носит имя доктора педагогических наук, академика Владимира Загвязинского.

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# конкурсы , преподаватели , ТюмГУ

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