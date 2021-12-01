Тюменская цирковая студия "ИКАР" получила звание заслуженного коллектива

| Фото: департамент культуры Тюменской области, автор Сергей Носырев | Фото: департамент культуры Тюменской области, автор Сергей Носырев

Тюменской образцовой цирковой студии "ИКАР" и руководителю Татьяне Лях присвоено звание "Заслуженный коллектив народного творчества". Приказ об этом подписала министр культуры РФ Ольга Любимова 24 декабря 2021 г.

"Для коллектива это высокое звание, к которому мы шли на протяжении 30 лет со дня образования студии и 20 лет существования в Тюмени. Это накладывает на всех нас большую ответственность. Сейчас главное - продолжать работать так, чтобы держать эту планку и двигаться к еще большим победам и достижениям", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель студии Татьяна Лях.

Напомним, в 2001 году супруги Лях по приезду в Тюмень из Старого Уренгоя организовали цирковую студию "Икар". На сегодня 53 человека занимаются в ней, возраст от пяти до 32 лет. Жанры, в которых работают - воздушная гимнастика, эквилибристика, пластика, дрессура, фокусы и другие. В 2017 году коллектив получил звание образцового. На первом региональном фестивале-конкурсе любительских коллективов стал дипломантом первой степени. В конкурсе по предоставлению грантовой поддержки коллектив выиграл 300 тыс. рублей. Средства направили на пошив новых костюмов.

Татьяна Лях надеется, что звание заслуженного коллектива позволит пополнить коллектив педагогами. Так как интерес у детей - заниматься цирковым искусством - есть, а педагогов не достает.

"Впереди у нас отбор для участия в Дельфийских играх. Сами игры пройдут весной 2022 году. Надеемся в них участвовать, представлять Тюмень, Тюменскую область", - говорит руководитель цирковой студии.

Добавим, согласно приказу министерства культуры РФ, звание заслуженного получил 21 коллектив из разных регионов страны.

Анжела Лебедева