В Тюмени снег убирают на 118 остановках

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 118 остановках Тюмени подрядные бригады убирают снег. Основной объем по очистке остановочных павильонов завершён. Об этом заявил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Алексей Васенин.

На вывоз снега после окончания снегопада у дорожников есть 9 дней, но, как правило, специалисты пытаются сократить этот срок, отметили в администрации.

Горожане могут сообщить об образовании наледи, гололеда или ненадлежащей уборке на остановке общественного транспорта, дорожном полотне остановочных карманов и пешеходных переходах (кроме надземных) на портале "Тюмень – наш дом" в категорию "Текущее содержание дорог и ремонт".