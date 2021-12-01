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В Тюмени снег убирают на 118 остановках

Общество, 12:32 27 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 118 остановках Тюмени подрядные бригады убирают снег. Основной объем по очистке остановочных павильонов завершён. Об этом заявил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Алексей Васенин.

На вывоз снега после окончания снегопада у дорожников есть 9 дней, но, как правило, специалисты пытаются сократить этот срок, отметили в администрации.

Горожане могут сообщить об образовании наледи, гололеда или ненадлежащей уборке на остановке общественного транспорта, дорожном полотне остановочных карманов и пешеходных переходах (кроме надземных) на портале "Тюмень – наш дом" в категорию "Текущее содержание дорог и ремонт".

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# снег , уборка снега

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