По дороге с корпоратива тюменка сломала лодыжки и обморозила пальцы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бригада скорой помощи помогла жительнице Тюмени, упавшей на улице после корпоратива ночью 26 декабря. Как сообщает региональный департамент здравоохранения, замерзшую 35-летнюю женщину обнаружил муж.

Через несколько часов у нее покраснели и отекли руки и ноги, она не могла ими двигать – сразу возникала боль. Супруг вызвал скорую помощь. Прибывшая бригада диагностировала у пациентки закрытый перелом обеих лодыжек и обморожение пальцев кистей.

Медики провели обезболивание и фиксацию травмированных конечностей и доставили женщину в ОКБ №2.