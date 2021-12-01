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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

По дороге с корпоратива тюменка сломала лодыжки и обморозила пальцы

Происшествия, 16:05 27 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бригада скорой помощи помогла жительнице Тюмени, упавшей на улице после корпоратива ночью 26 декабря. Как сообщает региональный департамент здравоохранения, замерзшую 35-летнюю женщину обнаружил муж.

Через несколько часов у нее покраснели и отекли руки и ноги, она не могла ими двигать – сразу возникала боль. Супруг вызвал скорую помощь. Прибывшая бригада диагностировала у пациентки закрытый перелом обеих лодыжек и обморожение пальцев кистей.

Медики провели обезболивание и фиксацию травмированных конечностей и доставили женщину в ОКБ №2.

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# обморожение , скорая помощь

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