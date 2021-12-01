Цирковые львы будут пить тюменское молоко во время разгрузочных дней

| Фото: Тюменский цирк во ВКонтакте (архив) | Фото: Тюменский цирк во ВКонтакте (архив)

Львы, выступающие в Тюменском цирке, во время разгрузочных дней будут пить молоко местного производителя - компании "Золотые луга", сообщает предприятие.

Свежую и натуральную продукцию будут также получать взрослые особи других животных в качестве дополнительного источника кальция и белка.

Тюменский цирк заключил договор с АО "Золотые луга" на поставку натурального молока для животных.

"Идея заключить договор с компанией пришла дрессировщику. Один раз в неделю мы устраиваем разгрузочные дни для львов. На одной воде сидеть им сложно, поэтому даем молоко. Нашим животным продукция "Золотые луга" пришлась по вкусу. Молоко в качестве дополнительного источника кальция и белка получают и другие животные, например, взрослые особи лошадей", - поделились в Тюменском цирке.

Рацион цирковых животных должен быть сбалансированным и питательным. Молоко - отличный источник белка, кальция и таких важных для питания элементов, как витамин B12 и йод.

"Для нашей компании такое сотрудничество - необычный, но очень приятный опыт. Ценим оказанное доверие к продукции "Золотые луга". Мы стремимся обеспечивать высокое качество производимых молочных продуктов, идем в ногу со временем. Оценка нашей работе складывается из разных параметров: здесь и экспертное мнение, и обратная связь от потребителей, и результаты продаж. Обретение нового партнера для нас также высокий показатель нашей деятельности", - отметила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.