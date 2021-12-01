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Силой привить ученика попыталась фельдшер в тобольской школе

Происшествия, 15:13 28 декабря 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Фельдшера одной из школ Тобольска признали виновной в нанесении побоев ученику в процессе попытки поставить ребенку прививку, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В октябре мальчик прибежал домой раздетый и рассказал, что школьная медсестра силой пыталась ему поставить прививку. У ребенка был медотвод от прививок, поэтому его мать написала отказ от прививки "Скинтест" (туберкулино-диагностика). Однако фельдшер попыталась силой затащить ребенка в медкабинет, потом позвала на помощь двух ребят. Мальчику удалось вырваться, и он убежал домой.

Мама подростка обратилась в полицию, был составлен протокол об административном правонарушении. Судебно-медицинская экспертиза диагностировала у мальчика телесные повреждения: кровоподтеки на лбу, левой голени, на спине, которые вред здоровью не причинили.

В суде фельдшер вины не признала. Учитывая, что ранее к административной ответственности она не привлекалась, воспитывает несовершеннолетних детей, суд оштрафовал ее на 5 тыс. рублей.

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# побои , Тобольск

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