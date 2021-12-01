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Обновленный Дом культуры открыли в селе Масали Упоровского района

Губернатор, 16:31 28 декабря 2021

со страницы Александра Моора в Instagram | Фото: со страницы Александра Моора в Instagram

Обновленный Дом культуры открыт в селе Масали Упоровского района. Фотографии здания разместил на своей странице в Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор.

Во время капитального ремонта в здании, построенном в 1980 году, поменяли системы отопления, водоснабжения, канализации, заменили полы, кровлю, обновили внутреннюю отделку стен. Работы велись в рамках регионального проекта "Культурная среда".

"Теперь здесь новый концертный зал, современное звуковое и световое оборудование. Библиотека стала центром притяжения молодежи. Обновленный ДК – отличный подарок всем местным жителям к Новому году", - отметил губернатор.

В учреждение приобрели современное интерактивное оборудование и мебель.

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# Александр Моор , Дом культуры , Упоровский район

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