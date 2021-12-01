В Тюмени оштрафовали водителя, буксирующего на тросе сноубордиста

| Фото: скриншот из видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот из видео УМВД России по Тюменской области

Водителя, разместившего в социальных сетях видео с опасной поездкой в центре города, привлекли к ответственности, сообщает УМВД России по Тюменской области.

На видео автомобиль УАЗ-Патриот буксирует по ул. Мельникайте человека на сноуборде. 22-летний водитель пояснил, что нарушал правила со своим приятелем ради развлечения. Имея опыт катания на сноуборде, молодые люди решили испытать свои возможности на заснеженной дороге.

Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажира. Ранее молодого человека 55 раз привлекали к административной ответственности за нарушения, в том числе 20 раз – за неисполнение обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, 18 – за управление автомобилем с незаконной тонировкой стекол и пять раз - за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки.