  • 29 декабря 202129.12.2021среда
  • USD73,4959
    EUR83,2194
  • В Тюмени -19..-21 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменских офтальмологов поздравили с Новым годом живой музыкой и подарками

Общество, 17:08 29 декабря 2021

скриншот видео тюменского отделения "Молодой гвардии" | Фото: скриншот видео тюменского отделения "Молодой гвардии"

Концерт-поздравление для сотрудников офтальмологического диспансера организовало тюменское отделение "Молодой гвардии". Живой музыкой и подарками активисты поздравили медиков, проявляющих мужество и героизм в период пандемии.

Медицинских работников порадовали новогодними песнями и пьесами, исполненными на скрипке. Дед Мороз и Снегурочка провели для врачей конкурсы и праздничную программу. После медикам вручили подарочные пакеты с продовольствием, сообщает "Молодая гвардия".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Молодая гвардия , Новый год

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:31 29.12.2021Тюменцев приглашают на новогодние спектакли и концерты
18:47 29.12.2021Новогодние фильмы показывают пассажирам на железнодорожном вокзале Тюмени
18:03 29.12.2021Турецкий паша с одалисками, танцы с пирогом и флирт через записки: как тюменцы веселились на новогодних маскарадах больше 100 лет назад
17:52 29.12.202130 декабря - события дня