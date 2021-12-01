Тюменских офтальмологов поздравили с Новым годом живой музыкой и подарками

| Фото: скриншот видео тюменского отделения "Молодой гвардии" | Фото: скриншот видео тюменского отделения "Молодой гвардии"

Концерт-поздравление для сотрудников офтальмологического диспансера организовало тюменское отделение "Молодой гвардии". Живой музыкой и подарками активисты поздравили медиков, проявляющих мужество и героизм в период пандемии.

Медицинских работников порадовали новогодними песнями и пьесами, исполненными на скрипке. Дед Мороз и Снегурочка провели для врачей конкурсы и праздничную программу. После медикам вручили подарочные пакеты с продовольствием, сообщает "Молодая гвардия".