В каких случаях ПЦР-тест делается бесплатно, рассказал Роспотребнадзор

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кому ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию делают бесплатно, разъяснил Роспотребнадзор. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам профилактики COVID-19, это четыре категории людей.

Те, у кого есть признаки заболевания коронавирусом, гриппа, ОРВИ; контактные с больными COVID-19 при наличии признаков респираторного заболевания; медицинские работники, имеющие риск инфицирования; прибывающие на территорию РФ при наличии симптомов инфекционного заболевания.

Чтобы узнать, как сделать бесплатный тест, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

У лаборатории есть 24 часа на то, чтобы сделать забор материала и провести исследование, и 24 часа, чтобы выдать результат. Тест действителен в течение 48 часов от даты и времени готовности результата лабораторного исследования.