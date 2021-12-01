В Тобольске врачам удалось спасти молодого пациента от инфаркта миокарда

| Фото: Тюменская областная больница № 3 | Фото: Тюменская областная больница № 3

Восстановить здоровье молодого пациента после острого недостатка кровоснабжения смогли врачи Областной больницы № 3 в Тобольске, сообщает пресс-служба медучреждения.

На станцию скорой медицинской помощи поступил вызов от 40-летнего мужчины, который сообщил о боли в груди. Диспетчер немедленно направил бригаду скорой помощи, объяснив ему, как действовать до приезда специалистов. Фельдшер по прибытии к пациенту провел электрокардиографию и диагностировал острый коронарный синдром. Чтобы облегчить состояние, пациенту провели антикоагулянтную терапию (препятствующую образованию тромбов) и обезболивание.

В приемном отделении пациента ждали кардиолог и реаниматолог, к приезду больного подготовили и рентгенэндоваскулярную операционную. После обследования, в экстренном порядке мужчине провели коронарографию, во время которой выявили тромбоз коронарной артерии. Врач удалил тромб и установил стент – эластичный каркас из биоинертного материала для расширения просвета артерии, восстановив нормальное движение крови в месте инфаркта. Все манипуляции доктор выполнил при помощи катетеров и тонких проводников без разрезов, через небольшой прокол лучевой артерии. Пациент находился на стационарном лечении семь дней. После стабилизации состояния его перевели на амбулаторное лечение с постановкой на диспансерный учет у кардиолога.

В кардиологическое отделение Областной больницы № 3 поступает около 20 пациентов в месяц с инфарктом миокарда, из них один-два – в возрасте около 40 лет. Возникновение заболевания в молодом возрасте обусловлено, в первую очередь, наследственностью, а также артериальной гипертонией и различными хроническими заболеваниями. Поэтому необходимо внимательно следить за своим здоровьем: проходить периодические медицинские осмотры и диспансеризацию. Если беспокоят кратковременные приступы давящей боли в груди по утрам, быстрой ходьбе или при подъеме по лестнице, следует немедленно обратиться к врачу.