В Тюменской области создан заказник "Александровский"

| Фото: областной департамент недропользования и экологии | Фото: областной департамент недропользования и экологии

Заказник регионального значения "Александровский" в Викуловском районе на границе с Омской областью создан в Тюменской области в декабре 2021 года.

Как сообщает областной департамент недропользования и экологии, заказник площадью 81,5 тыс. га создан для сохранения ландшафта. Это березово-осиновые леса с примесью сердцевидной липы, занесенной в Красную книгу Тюменской области, разнотравные луга, три крупных озера — Моховое, Среднее, Карасье и множество мелких озер, окруженных болотами.

На территории заказника есть растения и животные, включенные в красные книги Российской Федерации и Тюменской области: башмачок крапчатый, дремлик болотный, василистник вонючий, кувшинка четырехгранная, обыкновенный еж, краснозобая казарка, лебедь-шипун, степной лунь, орлан-белохвост, филин и другие.

В заказнике обитают медведи, енотовидные собаки, куницы, росомахи, лисицы, зайцы-беляки, барсуки, ласки, глухари, тетерева.

Для сохранения уникальной экосистемы заказника установлен режим особой охраны: в его границах запрещены охота, пребывание с оружием, проведение рубок, размещение отходов, сброс сточных вод, добыча полезных ископаемых, использование открытого огня и другая деятельность, способная негативно сказаться на природном объекте.