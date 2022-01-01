Тюменцев просят правильно утилизировать остатки еды, чтобы избежать засоров

| Фото: «Росводоканал Тюмень» | Фото: «Росводоканал Тюмень»

Объем работы на сетях водоотведения традиционно увеличивается у специалистов "Росводоканал Тюмень" в первые дни нового года, сообщает пресс-служба компании.

Все, что было приготовлено накануне праздника и не съедено вовремя, отправляется в унитазы. Жир откладывается на стенках коммуникаций и образует засоры, в результате стоки выходят в подвалы и в квартиры на первых этажах многоквартирных домов.

"В 2021 году мы устранили 4 тысячи 600 засоров, из них 150 в новогодние каникулы. Специалисты и техника готовы к борьбе с так называемым новогодними жирбергами, но чтобы коммунальные проблемы не омрачили праздничные дни, мы просим горожан не смывать в канализацию остатки пищи и другой мусор", - рассказал заместитель начальника цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения "Росводоканал Тюмень" Александр Гарбузов.

Для предотвращения засоров и беспрепятственной транспортировки стоков по магистральным коллекторам в этом году "Росводоканал Тюмень" промыл 150 километров сетей водоотведения.