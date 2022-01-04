Тюменец собрал коллекцию раритетных проигрывателей и пластинок

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Необычным хобби - коллекционированием пластинок и проигрывателей - увлекается тюменец Александр Лейман. Тому, что нашел на барахолке, он дает вторую жизнь.

"Я себя не считаю коллекционером, скорее меломанствующий аудиофил или аудиофильствующий меломан. Кому как больше нравится. Просто люблю музыку", — поделился Александр.

По его словам, винил дает другое эмоциональное вовлечение. Больше других Александру нравятся треки 50-60-х годов, когда для записи не использовали компьютерные технологии.

У тюменца большое собрание не только пластинок, но и проигрывателей. Есть, например, аппарат западно-германской фирмы ILAC, одного из законодателей и изготовителей магнитного звукоснимателя. Есть патефон завода "Молот", выпущенный в 1935 году. Его Александр заводит вручную, нужно около 40 оборотов. Другая гордость коллекции — аппарат Бердского радиозавода 1989 года.

Александр любит слушать пластинки и пересобирать проигрыватели, но на этом его увлечение музыкой не заканчивается. Тюменец мечтает открыть студию звукозаписи.

"Мечтаю, чтобы был полный цикл — от записи до воспроизведения, потому что как бы ни совершенствовали аудиосистему, мы упираемся в то, что она несовершенна. Во всем многообразии пластинок и записей только единицы цепляют эмоционально и достойны быть в коллекции. Это беда современной эпохи", — рассказал коллекционер “Вслух.ру”.