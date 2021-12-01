Тюменцы могут выиграть миллион рублей с "Пятёрочкой" до 10 января

| Фото: Пятерочка | Фото: Пятерочка

Испытать удачу в новогодней акции "Миллион желаний" торговой сети "Пятёрочка" и выиграть миллион рублей могут тюменцы, зарегистрированные в программе лояльности "Выручай-карта".

Акция продлится во всех магазинах "Пятёрочки" до 10 января 2022 года. Получить шанс выиграть денежные призы можно нажав на кнопку "Участвую" в личном кабинете в мобильном приложении "Пятёрочки".

После этого до 10 января включительно за каждую покупку в "Пятёрочке" или в сервисе "Пятёрочка Доставка" на сумму от 555 рублей с применением действующей "Выручай-карты" гости будут накапливать "шансы" на выигрыш.

Чем больше покупок – тем больше "шансов". Дополнительные "шансы" можно получить за покупки товаров-партнёров под брендами Сoca-Cola, Fanta, Sprite, соков и нектаров "Добрый" на сумму не менее 200 рублей в магазинах (на доставку не распространяется).

В рамках акции ежедневно разыгрываются 1 тыс. призов на сумму 1 тыс. рублей каждый и один приз в размере 100 тыс. рублей, а также каждую неделю определяется обладатель главного приза - 1 млн рублей.

Объявление главных победителей в один миллион рублей будет проходить каждую неделю вплоть до 1 февраля 2022 года. Информация о ежедневных победителях будет публиковаться на сайте акции. Обладателями главного приза, выиграв по миллиону рублей, уже стали Светлана Ахтарова из Альметьевска и житель Ижевска Ринат Абдуллин.

Также по итогам акции сеть направит средства в благотворительный фонд "Русь" в пользу нуждающихся по три рубля за каждого зарегистрированного участника. Узнать больше об акции можно на сайте.