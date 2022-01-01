В Успенке и Боровском Тюменского района открылись кинозалы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кинозалы в селе Успенка в центре культуры и досуга "Родник" и в посёлке Боровский в центре "Родонит" открылись в преддверии Нового года в Тюменской районе, сообщает пресс-служба главы района.

Приобретено и смонтировано оборудование для кинопоказа: кинопроектор, экрана, система для 3D-показа, звуковое оборудование, системы тифлокоментирования и субтитрирования, система продажи билетов, кресла в зрительный зал и другое.

Гость открытия, директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, поздравила жителей сел и напомнила пришедшим на открытие ребятам о "Пушкинской карте", которая позволит бесплатно посещать киносеансы.

В кинозалах уже прошли премьерные показы. Первые зрители попали на просмотр фильма "Последний богатырь. Посланник тьмы".

Сейчас репертуарный план кинотеатров Тюменского района формируется. О предстоящих показах зрители смогут узнать из киноафиш, в том числе в группах учреждений и муниципальных образований в социальных сетях.