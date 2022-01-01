В Тюмени 1 января на пожаре погиб мужчина

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Мужчина 1966 года рождения погиб на пожаре в Тюмени 1 января, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме № 17 на ул. Славянской в областном центре поступило 1 января в 5 часов 43 минуты. Горел жилой одноэтажный деревянный дом размером 12 на 6 метров.

Сотрудники пожарно-спасательных частей оперативно ликвидировали пожар. В ходе проведения работ в пристрое горевшего дома обнаружено тело мужчины 1966 года рождения.

Специалисты рассматривают несколько версий возникновения пожара, наиболее вероятной является неосторожное обращение с огнём при курении.