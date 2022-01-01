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В Тюмени первым в новом году родился мальчик

Общество, 15:59 01 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семь малышей родились в Тюмени с полуночи до 14 часов 1 января, пять мальчиков и две девочки, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Самым последним малышом 2021 года стал мальчик, он родился в 21 час 40 минут в Перинатальном центре на ул. Даудельной. И самым первым после полуночи тоже стал мальчик - родился буквально под бой курантов в 00 часов 3 минуты во втором роддоме. Замечательный богатырь весом 3420 гр и ростом 53 см.

Во втором роддоме в ушедшем году последней родилась девочка - в 19 часов 20 минут. Всего уже 1 января здесь на свет появились один мальчик и одна девочка.

В третьем роддоме последним в уходящем году был мальчик - в 13 часов 5 минут, и мальчик же открыл год новый - в 8 часов 55 минут. Всего 1 января на счету третьего роддома один мальчик.

В Перинатальном центре 1 января уже родилось четверо детишек, из них три мальчика и одна девочка. Последним малышом стал мальчик - в 21 час 40 минут. А вот потом ночь была почти спокойной и в 6 часов 10 минут родилась первая для перинатального центра девочка.

В моноинфекционном госпитале Перинатального центра год ещё не открыт, а в 2021 году последней была девочка, которая родилась в 16 часов 25 минут.

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