Первым обратившимся в новогоднюю ночь в травмпункт ОКБ № 2 стал пациент с переломом голени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

116 пациентов обратились во взрослый травмпункт Областной клинической больницы № 2 с 31 декабря по 1 января, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Основные поводы для обращения - резаные травмы и ушибы. Первым обратившимися в новогоднюю ночь стал пациент с переломом голени, упавший дома.

Травм при неправильном использовании пиротехнических изделий в этом году избежать не удалось, но их - минимальное количество. В целом, жители Тюменской области соблюдали правила безопасности в новогоднюю ночь.

В приемное отделение Областной клинической больницы № 1 было 28 обращений. Из них девять человек госпитализировано по кардиологии и один ребенок - в гематологическое отделение. 15 пациентов направлено на амбулаторное лечение. По неврологическому направлению поступило четыре человека, из них один отправлен на лечение амбулаторно, трое госпитализированы.

Ни ожогов, ни обморожений среди обращений зафиксировано не было.