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В Тюмени назвали популярные места для экотуризма

Общество, 12:36 03 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Посещение термального источника, прогулки по сосновому лесу и активные игры на свежем воздухе могут стать отличными вариантами отдыха в новогодние праздники. Об этом пишет Megatyumen.ru со ссылкой на департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.

К примеру, жители Тюмени могут побывать эко-парке "Тайга". Здесь можно оздоровиться в бассейне с термальной минеральной водой и разнообразить свой отдых различными активностями, посещением бани, пребыванием на природе в глубине соснового леса, дегустацией русской и сибирской кухни.

Необычным объектом экологического туризма является природно-реабилитационный комплекс "Гнездо". Эта площадка сочетает в себе различные направления отдыха в особой архитектурной среде.

Кроме того, в Тюменской области действует тур-клуб "Эко-тур72". Его ведущий, тюменский ученый и путешественник Павел Ситников реализует экотуры, которые включают посещение памятников природы.

"Тюменская область в плане туристических направлений может предложить гостям разнообразные виды отдыха. В период новогодних дней регион является востребованным направлением для отдыха", - добавили в департаменте.

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