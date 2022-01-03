Юный фермер из Голышманово стал предпринимателем в 12 лет

| Фото: скриншот видео спецпроекта "Дети России" | Фото: скриншот видео спецпроекта "Дети России"

12-летний житель Голышманово Александр Сотников официально признан предпринимателем. В 2021 году подросток стал героем спецпроекта Института воспитания РАО "Дети России", пишет АиФ - Западная Сибирь.

Александр занимается сельским хозяйством и мечтает в будущем построить ферму. Сейчас он выращивает бычков в загонах своих родителей, держит 30 кур-несушек и планирует завести баранов. Родители поддерживают мальчика в фермерстве. К примеру, помогли ему соорудить технологичный и экологичный курятник.

В школе мальчик увлекается математикой, биологией и физкультурой. Также Александр Сотников окончил курс игры на гитаре в детской школе искусств, собирается продолжить обучение игре на музыкальных инструментах. Вместе с папой занимается в гиревой секции в спортивной школе. Увлекается техникой и любит путешествовать с родителями.