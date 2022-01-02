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Почти тонну отходов вывезли музоровозы в Тюмени 31 декабря

Общество, 14:39 02 января 2022

пресс-служба Тюменского экологического объединения | Фото: пресс-служба Тюменского экологического объединения

1 тыс. 250 тонн коммунальных отходов вывезли мусоровозы с контейнерных площадок Тюменской области 31 декабря. Из них по 110 тонн приняли на ялуторовской мусороперегрузочной станции, мусоросортировочных заводах в Ишиме и Тобольске, около 910 тонн - на тюменском мусоросортировочном заводе, сообщает пресс-служба ТЭО.

В новогодние праздники в регионе работают все службы системы обращения с отходами. Транспортировщики твердых коммунальных отходов готовы к повышенному объему мусора на контейнерных площадках, а мусоросортировочные заводы и станции ежедневно принимают более 200 мусоровозов с отходами.

По словам первого заместителя руководителя ООО "ТЭО" Светланы Петренко, в праздники транспортировщики отходов обслуживают места накопления коммунальных отходов в штатном режиме.

"Мы внимательно следим за их работой. По итогу первых дней зимних праздников небольшие сложности возникли лишь на нескольких площадках, где мусоровозам не удалось вывезти отходы по объективным причинам: доступ спецтехники был заблокирован снегом или неудачно припаркованными автомобилями. Надеемся, что в таких дворах автовладельцы и управляющие компании будут устранять помехи как можно быстрее, чтобы контейнерные площадки очищались в срок", - рассказала она.

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# вывоз мусора , Тюменское экологическое объединение

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