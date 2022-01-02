В первые дни 2022 года в Тюменской области произошло 12 пожаров

| Фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области

12 пожаров произошло в Тюменской области в первые дни наступившего 2022 года. Такие данные на 8 часов 2 января озвучил заместитель руководителя территориального органа МЧС по Тюменской области Сергей Зиневич, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате пожаров пострадал один человек, двое погибло. Причинами происшествий стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации теплопроизводящих установок.

Один из пожаров, где погиб человек, произошел 1 января в частном доме на улице 2-й Садовой в СНТ "Незабудка". Горел одноэтажный деревянный дом размером пять на пять метров. В тушении были задействованы четыре единицы основной техники, 16 сотрудников двух пожарно-спасательных частей Тюмени и отдельного поста поселка Новотарманский. Тело погибшего мужчины 1976 года обнаружили на веранде дома. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем.

Сергей Зиневич отметил, что в праздничные дни особое внимание необходимо уделить профилактике пожаров.

"Обращаемся к жителям Тюменской области, чтобы они были внимательны к близким, особенно преклонного возраста и одиноко проживающим. Важно проконтролировать состояние теплопроизводящих установок, соблюдение правил пожарной безопасности. Надеемся, эти меры позволят обезопасить их от огня, провести праздничные дни наступившего 2022 года в безопасности и хорошем настроении", - отметил он.