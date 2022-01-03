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В Тюмень придет кратковременное похолодание

Общество, 10:39 03 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Погода в Тюмени в предстоящую неделю, с 3 по 9 января, будет переменчивой. По данным центра Фобос, в середине периода ожидаются морозы, в ночные часы до минус 26 градусов. Однако уже к выходным вновь потеплеет и пойдет снег.

3 января в областном центре днем ожидается минус 3 градуса, возможен снег. Ночью похолодает до минус 17.

4 января дневная температура воздуха составит минус 19, ночная – минус 21 градус. В течение суток на фоне пониженного давления ожидается ясная погода, юго-западный ветер со скоростью до 5 метров в секунду.

5 января солнечно. Днем столбики термометров опустятся до минус 20, ночью – до минус 26 градусов.

6 января потеплеет до минус 11 градусов и пойдет снег. Еще теплее будет 7 января, когда дневная температура воздуха повысится до минус 3 градусов. В течение суток синоптики прогнозируют снег.

8 января вероятность осадков сохранится. Дневная температура воздуха составит минус 1 градус, ночная – минус 8.

9 января осадки прекратятся и станет холоднее. Днем ожидается минус 13 градусов, ночью – минус 16.

Любовь Голышева

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