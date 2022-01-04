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Четыре человка пострадали в авариях на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск с начала нового года

Происшествия, 14:37 04 января 2022

, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: , сообщает Госавтоинспекция Тюменской области

Три дорожно-транспортных происшествия произошло на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск с начала 2022 года, ранены четыре человека, среди пострадавших есть жители Сургута и Нижневартовска. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автоинспекторы отмечают, что в праздничные дни плотность транспортного потока на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск значительно увеличилась за счет большого количества автомобилистов, едущих на новогодние каникулы из разных городов и регионов.

Сотрудники ГИБДД Тюменской области и Югры в Уватском районе Тюменской области несут на трассе службу в усиленном режиме. Они призывют автомобилистов к соблюдению правил безопасности на дорогах, скоростного режима, придерживаться безопасной дистанции и интервала между транспортными средствами, не совершать опасных маневров.

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# ГИБДД Тюменской области , Тюмень - Ханты-Мансийск

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