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Тюменцев приглашают на рождественский турнир по шахматам

Общество, 09:41 05 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский городской шахматный клуб приглашает всех желающих помериться силой интеллекта, потренировать память и стратегическое мышление 6 января.

Как сообщает департамент по спорту администрации муниципалитета, в часов здесь начнется рождественский блиц-турнир по шахматам, который пройдет на онлайн-платформе litchess.ru.

Подробнее узнать о турнире, чтобы принять участие, можно здесь или по телефонам Городского шахматного клуба: 8 (3452) 62–28-30, 63-25-23, 36-64-41.

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# турнир , шахматный клуб , шахматы

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