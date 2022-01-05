Тюменцев приглашают на рождественский турнир по шахматам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский городской шахматный клуб приглашает всех желающих помериться силой интеллекта, потренировать память и стратегическое мышление 6 января.

Как сообщает департамент по спорту администрации муниципалитета, в часов здесь начнется рождественский блиц-турнир по шахматам, который пройдет на онлайн-платформе litchess.ru.

Подробнее узнать о турнире, чтобы принять участие, можно здесь или по телефонам Городского шахматного клуба: 8 (3452) 62–28-30, 63-25-23, 36-64-41.



