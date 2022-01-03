Квесты, сюрпризы и встречи со старыми друзьями пройдут в Ишиме в январе

| Фото: библиотеки Ишима ВКонтакте | Фото: библиотеки Ишима ВКонтакте

Ишимские библиотекари подготовили для своих читателей марафон затей, чтобы новогодние каникулы прошли весело и интересно.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила сотрудник центральной модельной библиотеки Мария Чупина.

Откроет сезон 2022 акция-настроение "Новый год со старыми друзьями" 4 января. Чтобы получить командный праздничный подарок участникам предстоит совместными усилиями выполнить спецзадание.

6 января стартует онлайн-квест "Ночь перед Рождеством" в соцсетях. В течение дня библиотекари будут выкладывать задания, выполнить которые смогут самые внимательные и начитанные пользователи. В тот же день в самой библиотеке читателей будут встречать сотрудники в маскарадных костюмах.

Завершит праздничные дни мастер-класс "Снежная баночка", участники которого создадут своими руками аналог стеклянного шара со снегом внутри. Стоимость зимнего занятия 100 рублей.

Инна Кондрашкина