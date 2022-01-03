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Праздник снега с забегами в валенках устроят в селе Абатском

Общество, 16:01 03 января 2022

центра культуры и досуга «Исток» Абатского района | Фото: центра культуры и досуга «Исток» Абатского района

Праздник снега и веселья "Зимние забавы" начнется в селе Абатское 6 января в 13 часов. Гостей ждут забеги в валенках, танцы, семейный конкурс "Покатушки на ватрушке".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил специалист по связям с общественностью центра культуры и досуга "Исток" Абатского района Дмитрий Кухта.

"Основная задача, которую мы, как организаторы, ставим перед собой – создать эмоциональную атмосферу праздника, в первую очередь для детей. А в целом это прекрасный повод провести время в веселой компании и, как следует, прочувствовать новогоднюю атмосферу. Что может быть лучше, чем принять участие в эстафетах, попить горячего чая на свежем воздухе, принять участие в массовой игре в снежки и просто сделать классные фотографии. На нашем празднике найдется занятие всем", - рассказал он.

"Зимние забавы" в Абатском устраивают ежегодно. Участников угощают горячим чаем и выпечкой.

"Зимние каникулы – время наслаждаться морозным, свежим воздухом, хрустящим снегом. Это прекрасное время года для катания на санях, лыжах игр в снежки. Жителям и гостям села мы еще раз об этом напомним", - добавил Дмитрий Кухта.

центра культуры и досуга «Исток» Абатского района | Фото: центра культуры и досуга «Исток» Абатского района

Анжела Лебедева

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# Абатский Дом культуры , Новый год

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