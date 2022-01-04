Мастер-классы и встречи с интересными людьми ждут тюменцев в "Конторе пароходства" в январе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Зимнюю афишу со встречами и мастер-классами, которые пройдут в январе, обнародовал мультицентр "Контора пароходства".

"Будем делать браслеты из бисера, заниматься йогой и узнавать больше о психологии. А еще ходить на экскурсии по выставке и кататься на коньках под музыку, слушать экскурсоводов и постигать окружающую нас реальность на выставке "Встречи во внешнем", — рассказали организаторы.

Расписание событий составлено по 8 января. 4 января в 16 часов горожан ждут на мастер-класс по изготовлению новогоднего браслета из бисера. 5 января в 11 часов посетителей "Конторы" ждет йога. А 7 января в 18 часов начнется вечеринка-катание на коньках вместе с командой Millenium.

8 января в 16 часов всех ждут на лекцию "Что делать в сложной психологической ситуации". Ее проведет психолог Миля Ибрагимова. В этот же день на 19 часов назначена встреча с музыкантом Евгением Писарченко. В рамках этого события гости смогут бесплатно побывать на выставке "Встречи во внешнем". Желающие посетить эту экспозицию с экскурсией смогут побывать 5-9 января в 16 и 18 часов.

Возрастное ограничение: 12+.