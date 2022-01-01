В Тюменской области 142 участника Великой Отечественной войны получили поздравления и подарки к Новому году

| Фото: АНО «ИИЦ «Сельский вестник» (Омутинский район) | Фото: АНО «ИИЦ «Сельский вестник» (Омутинский район)

142 участника Великой Отечественной войны, живущие в Тюменской области, получили подарки, в регионе состоялась акция "С Новым годом, ветеран!", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Подарки к Новому году получила ветеран Великой Отечественной войны Анна Александровна Соколова.

Она ушла на фронт добровольцем в 19 лет. Воевала в составе Калининского и 1-го Белорусского фронтов. Награждена медалями "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", орденом Отечественной войны II степени. Сейчас живет вместе с детьми и внуками в Омутинском районе.

"Пусть никогда не будет войны и никакого вируса, мира всем. Спасибо, что не забываете меня", - сказала ветеран.