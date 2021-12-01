Губернатор Тюменской области Александр Моор записал новогоднее видеопоздравление

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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2021 год был богат на события и испытания. Но хороших моментов было гораздо больше. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем видеообращении к жителям региона в аккаунтах в социальных сетях 31 декабря.

"Нам есть чем гордиться. Год запомниться масштабными проектами в экономике региона. Мы возводили и открывали новые школы, детские сады, больницы, дома культуры, спорткомплексы, дороги и развязки. Вновь все вместе проходили проверку на прочность. Учились быстро принимать эффективные решения", - говорит глава тюменского региона.

Александр Моор пожелал жителям Тюменской области, чтобы 2022 год был ярким, щедрым и успешным для каждой семьи, региона.