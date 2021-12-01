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Молодежные пространства Тюменской области рассказали Деду морозу о своих достижениях

Общество, 14:05 31 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодежные пространства Тюменской области – Контора пароходства, мультицентр "Моя территория", МТЦ "Космос", Студенческий совет и другие создали видеоролик, в котором рассказали Деду Морозу о своих достижениях в 2021 году.

Тюменской молодежи есть, чем гордиться: победы на различного уровня фестивалях, конкурсах, реализация новых креативных проектов, открытие учреждений.

Молодежь региона намерена и в 2022 году быть активной, позитивной, создать уникальные проекты и прославлять любимую Тюменскую область.

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