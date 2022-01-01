В Тюмени 1 января маршрут № 22 объявлен счастливым, пассажиров ждут подарки

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

На счастливом автобусе предлагают прокатиться тюменцам и гостям города 1 января. В первый день нового года это маршрут № 22, ведь его номер совпадает с цифрами наступившего года, сообщает портал "Тюмень - наш дом".

Более того, пассажиров ждут новогодние сюрпризы. Подарочки будут вручать кондукторы автобусов маршрута № 22.

Автобус проходит через 30 остановочных станций, соединяя Заречный и Восточный районы. Он возит пассажиров по направлению "СК "Здоровье" – ул. Н. Семенова". Общая протяженность маршрута - более 23 км.