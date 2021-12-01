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Тюменские соцработники исполнили детские мечты благодаря акции "Елка желаний"

Общество, 18:38 30 декабря 2021

Заветные желания двух детей с инвалидностью - 4-летнего Саши и 8-летнего Георгия - исполнили специалисты департамента социального развития Тюменской области, приняв участие в акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба учреждения.

Оба мальчика мечтали о шведской стенке и накануне Нового года их мечты исполнились. Специалисты департамента из собственных средств приобрели две шведские стенки и привезли их домой к детям.

"Я сама как ребенок радовалась, - отметила Ольга, мама 4-летнего Саши. - Такие стенки есть на занятиях по адаптивной физкультуре, но мой сын очень любит лазить по верхам и дома, теперь у него есть такая возможность".

Сами дети тоже ждали Деда Мороза с нетерпением: Саша нарядился в пирата, а Георгий выучил стихотворение. Специалисты департамента пожелали детям здоровья, счастья и чтобы все их желания всегда сбывались.

Организатор акции "Елка желаний" - всероссийский проект "Мечтай со мной". Цель благотворительной акции – помочь детям с ограниченными возможностями здоровья или оставшимся без родителей ощутить атмосферу волшебства в праздник и поверить в чудо. Присоединиться к проекту и стать для кого-то добрым волшебником может каждый. Достаточно всего лишь зайти на портал "Елкажеланий.РФ", нажать "исполнить", и чья-то заветная мечта сбудется.

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# Елка желаний

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