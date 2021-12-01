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Тюменцам подсказали, что нужно делать с "праздничным" мусором

Общество, 16:12 30 декабря 2021

ТЭО | Фото: ТЭО

Что делать с упаковкой от фейерверков и новогодней ёлкой - региональный оператор напоминает жителям Тюменской области, что "праздничные" отходы не только отличаются от повседневных, но и требуют правильной утилизации.

Даже после использования петард и фейерверков в их упаковке могут остаться по каким-то причинам не сработавшие заряды. Чтобы обезвредить потенциально опасный мусор, который может стать причиной возгорания, необходимо обязательно замочить остатки фейерверков в обычной воде.

"В целях безопасности в инструкции по эксплуатации пиротехники всегда есть и рекомендации по утилизации упаковки. После процедуры можно выбросить этот вид отходов в контейнер у дома – это ТКО", – пояснила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Также к твердым коммунальным отходам относятся и новогодние ёлки. После праздников у тюменцев будет возможность их удобно выбросить. Нужно просто аккуратно разместить их в бункере для крупногабаритных отходов или на контейнерной площадке. Регоператор сам организует вывоз. Чтобы деревья никому не помешали для компактности их лучше перевязать верёвкой и аккуратно оставить не преграждая путь пешеходам и проезд спецтранспорту.

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# бытовые отходы , новогодняя елка , ТКО , ТЭО

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