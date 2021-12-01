В Тюмени детям из многодетных семей передали сладкие подарки

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

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Сладкие подарки детям из многодетных и малоимущих семей подарили накануне Нового года представители регионального штаба Народного фронта в Тюменской области на ежегодной акции "Новогоднее чудо", сообщает Тюменское региональное отделение ОНФ.

Визит активистов стал сюрпризом для детей и их родителей. Создать праздничное настроение помогли Дед Мороз со Снегурочкой. Ребята рассказывали стихи и пели песни сказочным персонажам.

"Благодаря таким мероприятиям мы начинаем чувствовать себя гораздо счастливее. Радостные родители, детские улыбки и их позитивные эмоции дают нам стимул работать дальше и помогать еще больше", – отметила представитель команды "Молодежка ОНФ" в Тюменской области и по совместительству Снегурочка Елена Федорец.

В этом году к акции "Новогоднее чудо" подключились депутаты Тюменской областной думы. Они помогли сформировать подарки и вместе с общественниками выезжали поздравлять ребят с наступающим праздником.

"Новый год – это особенный праздник, когда не только веришь в чудо, но и желаешь сам его сотворить. Дети и их родители нуждаются в поддержке и внимании. Благодаря таким акциям, как "Новогоднее чудо", мы можем подарить праздничное настроение и привнести нотки позитива в их жизнь", – сказал руководитель регионального исполкома Народного фронта Роман Чуйко.

Всего поздравили 21 ребенка. Подарки собрали в рамках проекта "Корзина радости". До наступления Нового года активисты совместно с "Молодежкой ОНФ" будут продолжать формировать подарки и развозить их семьям с детьми.