Руслан Кухарук: новый каток на набережной станет центром притяжения для тюменцев

| Фото: со страницы Руслана Кухарука в Instagram | Фото: со страницы Руслана Кухарука в Instagram

Каток под открытым небом, который открылся на набережной Туры у мультицентра "Контора пароходства" 29 декабря, станет одним из главных центров притяжения для жителей и гостей Тюмени. Об этом написал глава города Руслан Кухарук в своем Instagram.

На открытии ледовой площадки выступили детские творческие коллективы. На праздник заглянули Дед Мороз со Снегурочкой и целый оркестр из "дедморобусов".

Площадь ледового покрытия катка – 1 тыс. 800 квадратных метров. Одновременно на нем могут кататься около 200 человек.

"Главное его достоинство – гарантированное качество льда на весь зимний период. Специально для Тюмени был изготовлен сферический шатер площадью 196 квадратных метров, где уютно расположились пункт проката коньков и кафетерий. Уверен, что каток на набережной доставит удовольствие взрослым и детям и станет прекрасным местом для семейного отдыха", – написал Руслан Кухарук.

Он добавил, что в Тюмени можно кататься на коньках на 124 ледовых площадках. В городе работает 18 пунктов проката коньков и 12 пунктов проката лыж. На 175 спортивных площадках ведут работу 160 инструкторов по спорту. В зимний период запланировано проведение 1 тыс. 350 физкультурно-спортивных мероприятий по месту жительства. Это турниры, товарищеские встречи, соревнования по хоккею, волейболу на снегу, хоккею на валенках, "Веселые старты" и мастер-классы.

Информацию о них есть на портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Зима" и на сайте фабрикаволшебства.рф.