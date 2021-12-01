Каток у "Конторы пароходства" в Тюмени откроют Дед Мороз, Снегурочка и тигр

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Каток возле тюменского мультицентра "Контора пароходства" торжественно откроется 29 декабря в 17 часов. В программе — встреча со сказочными персонажами, выступление артистов театра огня.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела по проведению мероприятий в области молодежной политики Тюменского городского многопрофильного центра Сергей Ломакин, на открытии появятся Дед Мороз, Снегурочка и ростовая кукла в виде главного символа наступающего 2022 года — тигра. На церемонию придет глава города Руслан Кухарук. Театр Helios, артисты которого работают с огнем, представят номер "Северное сияние".

"Здесь установили теплый шатер, в котором будет работать пункт проката. Тюменцы смогут переобуться, воспользоваться камерой хранения, посетить кафе и выпить согревающие напитки. В шатре созданы все условия для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно", — добавил Сергей Ломакин.

Отметим, в 2021 году каток у "Конторы пароходства" изменился. Его площадь стала больше, чем в прошлом году. На ограждение по периметру закрепили украшения в виде еловых веток. Сферический шатер у катка установлен впервые.

Инна Пахомова