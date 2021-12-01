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"Новогоднюю сказку" детям из отдаленных сел Ямала подарила "Газпром нефть"

Общество, 11:05 29 декабря 2021

Газпром нефть | Фото: Газпром нефть

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"Новогоднюю сказку" детям из отдаленных ямальских сел Мыс Каменный и Новый Порт подарила "Газпром нефть" при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города". Веселые новогодние представления и праздничные украшения главных площадей подготовили два предприятия компании – "Газпромнефть-Ямал" и "Газпромнефть-Развитие".

В гости к детям пришли новогодние волшебники – Дед Мороз и Снегурочка. Они провели веселые зимние конкурсы и согревающие игры, в которых с удовольствием участвовали даже взрослые. Ребята пели новогодние песни, танцевали со сказочными героями, громко кричали "Раз, два, три, ёлочка, гори!", радовались фейерверку и подаркам.

К Новому году волонтеры "Газпромнефть-Развития" приобрели для воспитанников школы-интерната Мыса Каменного наборы для творчества, игрушки и конструкторы. В рамках программы "Родные города" для села было подготовлено праздничное световое оформление и восьмиметровая елка, которая украсила центральную площадь села.

Традиционно в преддверии Нового года "Газпромнефть-Ямал" дарит юным жителям сладкие гостинцы. В этом году их получат более 1 тыс. детей. Также в селах установят надувные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика.

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# Газпромнефть , Новый год , Ямал

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