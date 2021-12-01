В Тюменской области 142 ветерана Великой Отечественной войны получат подарки к Новому году

ТРО партии "Единая Россия" ТРО партии "Единая Россия"

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142 участника Великой Отечественной войны в Тюменской области получат подарки к новому году в рамках акции "С Новым годом, ветеран!", которую проводят партия "Единая Россия" и движение "Волонтеры Победы".

Подарки доставляют депутаты Государственной и областной дум, муниципальные депутаты, волонтеры. Обладателем подарка стала и 99-летний ветеран Надежда Петрова.

Как сообщает ТРО партии "Единая Россия", женщина интересуется общественной жизнью, в курсе основных новостей.

"Я возлагаю большие надежды на молодежь, от нее зависит, как будет жить Россия. Молодым людям нужно обязательно получать образование, сейчас развиваются новые отрасли производства, и нужно заботиться о том, чтобы ты рос вместе со страной", - говорит Надежда Петрова.

В годы Великой Отечественной войны она получила специальность связиста, занималась подготовкой для фронта телефонистов и радистов. Начинала свой фронтовой путь на Кольском полуострове, потом была под Костромой. После завершения войны попала на Дальний Восток, где шла война с Японией. В мирное время Надежда Николаевна Петрова получила два высших образования, работала на руководящих должностях.

"За плечами каждого ветерана — тяжелейшие военные годы, непростое послевоенное время, когда нужно было восстанавливать страну. Сегодня этим людям за девяносто, но они сохраняют оптимизм и положительный настрой. Мы должны окружить их заботой", - отметил секретарь регионального отделения "Единой России", руководитель фракции партии в Тюменской областной думе Андрей Артюхов.