  • 28 декабря 202128.12.2021вторник
  • USD73,2329
    EUR82,9363
  • В Тюмени -16..-18 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области 142 ветерана Великой Отечественной войны получат подарки к Новому году

Общество, 14:17 28 декабря 2021

ТРО партии "Единая Россия"

Далее в сюжете УСТЭК дарит тюменцам новогодний ролик

142 участника Великой Отечественной войны в Тюменской области получат подарки к новому году в рамках акции "С Новым годом, ветеран!", которую проводят партия "Единая Россия" и движение "Волонтеры Победы".

Подарки доставляют депутаты Государственной и областной дум, муниципальные депутаты, волонтеры. Обладателем подарка стала и 99-летний ветеран Надежда Петрова.

Как сообщает ТРО партии "Единая Россия", женщина интересуется общественной жизнью, в курсе основных новостей.

"Я возлагаю большие надежды на молодежь, от нее зависит, как будет жить Россия. Молодым людям нужно обязательно получать образование, сейчас развиваются новые отрасли производства, и нужно заботиться о том, чтобы ты рос вместе со страной", - говорит Надежда Петрова.

В годы Великой Отечественной войны она получила специальность связиста, занималась подготовкой для фронта телефонистов и радистов. Начинала свой фронтовой путь на Кольском полуострове, потом была под Костромой. После завершения войны попала на Дальний Восток, где шла война с Японией. В мирное время Надежда Николаевна Петрова получила два высших образования, работала на руководящих должностях.

"За плечами каждого ветерана — тяжелейшие военные годы, непростое послевоенное время, когда нужно было восстанавливать страну. Сегодня этим людям за девяносто, но они сохраняют оптимизм и положительный настрой. Мы должны окружить их заботой", - отметил секретарь регионального отделения "Единой России", руководитель фракции партии в Тюменской областной думе Андрей Артюхов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ветераны Великой Отечественной войны , Новый год , подарки , ТРО партии Единая Россия

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:08 28.12.2021Цирковые львы будут пить тюменское молоко во время разгрузочных дней
15:59 28.12.2021В Тюмени пять участников акции "Будь осознанным" получат сертификаты в интернет-магазин
15:36 28.12.2021На карте Тюмени появился проезд имени Игоря Шаповалова
15:25 28.12.2021Депутат Госдумы РФ Иван Квитка исполнил мечту маленького тюменца