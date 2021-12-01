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УСТЭК дарит тюменцам новогодний ролик

Общество, 14:51 28 декабря 2021

behance.net, автор: Aly Bassam | Фото: behance.net, автор: Aly Bassam

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До Нового года остались считанные дни. Предпраздничные хлопоты в самом разгаре, пусть они и отнимают немало сил – все равно остаются приятными. В таком круговороте дел, встреч и забот, в этой новогодней суете мы даже не задумываемся про самые простые и привычные для нас вещи – тепло, горячая вода или свет. А без них не было бы праздника. Как и без дорогих и любимых людей.

Об этом сообщается в обращении пресс-службы компании УСТЭК.

Компания "УСТЭК" поздравляет тюменцев и гостей города с наступающим Новым годом и желает главного – почаще быть рядом с близкими: "Пусть в ваших семейных гнездышках всегда царят гармония, уют и любовь, а о комфорте и теплой погоде в доме позаботится УСТЭК!".

Специально к празднику компания "УСТЭК" подготовила для горожан поздравительный ролик, который напомнит каждому о том, какие ценности по-настоящему важны не только в главную ночь года, но и все 365 дней на протяжении жизни.

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