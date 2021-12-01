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Депутат Госдумы РФ Иван Квитка исполнил мечту маленького тюменца

Общество, 15:25 28 декабря 2021

Уральский МКС партии "Единая Россия"

Депутат Государственной думы РФ Иван Квитка принял участие во всероссийской акции "Ёлка желаний". Он исполнил пожелание 7-летнего Кирилла Дамирова из Тюмени, который коллекционирует модели машин и попросил у Деда Мороза пополнить ее.

Депутат отметил, что проект "Ёлка желаний" исполняет мечты детей с непростой судьбой.

Уральский МКС партии "Единая Россия" Уральский МКС партии "Единая Россия" ﻿

"Поручение Деда Мороза выполнил. От души желаю Кириллу здоровья и успехов в освоении новых навыков. Проект "Ёлка желаний" стал хорошей предновогодней традицией. "Единая Россия" его всецело поддерживает. Сегодня каждый может принять участие в благотворительной акции. Дарить добро так просто", – отметил Иван Квитка.

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# акция , Елка желаний , Иван Квитка

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