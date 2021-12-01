Депутат Госдумы РФ Иван Квитка исполнил мечту маленького тюменца

Уральский МКС партии "Единая Россия" Уральский МКС партии "Единая Россия"

Депутат Государственной думы РФ Иван Квитка принял участие во всероссийской акции "Ёлка желаний". Он исполнил пожелание 7-летнего Кирилла Дамирова из Тюмени, который коллекционирует модели машин и попросил у Деда Мороза пополнить ее.

Депутат отметил, что проект "Ёлка желаний" исполняет мечты детей с непростой судьбой.

"Поручение Деда Мороза выполнил. От души желаю Кириллу здоровья и успехов в освоении новых навыков. Проект "Ёлка желаний" стал хорошей предновогодней традицией. "Единая Россия" его всецело поддерживает. Сегодня каждый может принять участие в благотворительной акции. Дарить добро так просто", – отметил Иван Квитка.