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В Тюмени мост Влюбленных засветится новогодними огнями

Общество, 11:39 29 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Мост Влюбленных в Тюмени засветится новогодними огнями с 29 декабря. Для этого используют современную осветительную установку, которая даст более 200 оттенков, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

В новогодней подсветке будут в основном белые и синие огни.

"Откроем небольшой секрет: лучше всего любоваться новогодним мостом с катков на набережной. Отсюда открывается великолепный вид! Увидеть праздничную подсветку тюменцы и гости города могут с наступлением сумерек. Она включается одновременно с уличным освещением", - рассказали организаторы.

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# мост Влюбленных , новогоднее оформление

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