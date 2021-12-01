Новогодние фильмы показывают пассажирам на железнодорожном вокзале Тюмени

| Фото: РЖД | Фото: РЖД

Бесплатный мини-кинотеатр для пассажиров работает в здании тюменского железнодорожного вокзала. Круглосуточно в режиме нон-стоп в зале ожидания вокзала на втором этаже для всех желающих идет показ популярных новогодних фильмов. Мини-кинотеатр будет работать до 31 декабря включительно, сообщает РЖД.

Для показа отобраны 25 полнометражных картин для всей семьи. Среди них и классика советского кино: "Ирония судьбы, или с легким паром!", "Иван Васильевич меняет профессию", "Джентльмены удачи", а также американские комедии 90-х годов "День сурка", "Один дома" и "Рождественские каникулы".

Для удобства зрителей и комфортного просмотра в зале ожидания вокзала установлены мягкие кресла-мешки. Демонстрация осуществляется с помощью лазерного проектора на специальном экране.