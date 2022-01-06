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В Тюмени мобильная резиденция Деда Мороза работает в скверах, парках и на катках

Общество, 12:13 06 января 2022

ИА "Тюменская линия"

Мобильная резиденция Деда Мороза работает в Тюмени, в скверах, парках, на катках с 5 по 10 января. Жители и гости города могут встретить главного новогоднего персонажа, его помощницу Снегурочку с 12 до 16 часов, сообщает Visit Tyumen.

6 января из-за мороза мобильная резиденция не вышла в рейс.

С 7 января поздравления в свой адрес от Деда Мороза тюменцы могут услышать в 12 часов на катке "Звездный полюс", в 13 часов 15 минут - Масловский взвоз, в 14 часов 10 минут - каток на Набережной. В 15 часов 15 минут парк "Заречный". Во время встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой тюменцы услышат популярные новогодние хиты, под которыми смогут станцевать.

ИА "Тюменская линия"

Расписание остальных дней работы мобильной резиденции новогоднего волшебника здесь.

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# Дед Мороз

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